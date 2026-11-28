Justice, News November 28th, 2026

A driver has had her vehicle seized and licence suspended after being caught travelling well over the speed limit on the Trans-Canada Highway. An officer observed a vehicle travelling 164 kilometres per hour in a 100 km/h zone on the TCH Thursday night.

The 41-year-old female driver was ticketed for speeding. As a result, her vehicle was seized and her driver’s licence suspended.

The driver was travelling 64 kilometres per hour over the posted speed limit.