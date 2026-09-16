NTV Weather Update | September 16, 2026 Weather September 16th, 2026 Related Articles September 16, 2026 Rain returns for Avalon while sun and cloud holds over most of province Wednesday Read more September 15, 2026 NTV Weather Update | September 15, 2026 Read more September 15, 2026 Sun breaks across Newfoundland and Labrador Tuesday, stopping short at the Avalon Peninsula Read more September 15, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more September 14, 2026 NTV Weather Update | September 14, 2026 Read more September 09, 2026 Clearing skies delayed for Eastern Newfoundland for back to school Wednesday Read more