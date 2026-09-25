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Gander raising concerns about latenight fireworks

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The Town of Gander is raising concerns about latenight fireworks. NTV’s Colleen Lewis reports.

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