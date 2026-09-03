NTV Weather Update | September 3, 2026 Weather September 3rd, 2026 Related Articles September 03, 2026 South wind brings warmer Thursday as Newfoundland and Labrador clings to summer Read more September 03, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more September 02, 2026 NTV Weather Update | September 2, 2026 Read more September 02, 2026 Sun returns across Newfoundland and Labrador Wednesday Read more September 02, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more August 27, 2026 NTV Weather Update | August 27, 2026 Read more