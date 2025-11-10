Mary’s Harbour RCMP stops driver traveling more than 50 km/hr over speed limit

Justice, News November 10th, 2025

A 35-year-old woman was ticketed by Mary’s Harbour RCMP for excessive speeding on Thursday after an officer observed the vehicle traveling more than 50 km/hr over the posted speed limit.

Around 11:00 a.m. on Nov. 6, police observed a vehicle traveling at speeds up to 133km/hr in a posted 80km/hr zone along route 510, north of the community of Red Bay. After locking her speed in at 131 km/hr on radar, a traffic stop was conducted, and the driver was ticketed for excessive speeding.

She was also issued a seven-day license suspension under the Highway Traffic Act.