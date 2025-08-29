Independent MHA Eddie Joyce seeking re-election Please enable JavaScriptplay-rounded-fill LinkEmbedCopy and paste this HTML code into your webpage to embed. News, Politics August 29th, 2025 Independent MHA Eddie Joyce has confirmed he is seeking re-election in Humber-Bay of Islands. June 20, 2025 Nunatsiavut government calls for subsidy to air freight service Read more June 23, 2025 Marble Mountain’s future remains uncertain Read more June 24, 2025 Province adds new payments to Poverty Reduction Plan Read more