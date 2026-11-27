Virtual ER available at several central NL sites
Newfoundland and Labrador (NL) Health Services advises the public that emergency services are being supported through a Virtual ER physician at the following Central Zone sites:
A.M. Guy Memorial Health Centre, Buchans
Friday, November 27 from 8:00 a.m. until Friday, December 4 at 8:00 a.m.
Baie Verte Peninsula Health Centre, Baie Verte
Sunday, November 29 at 8:00 a.m. until Monday, November 30 at 8:00 a.m.
Wednesday, December 2 at 8:00 a.m. until Thursday, December 3 at 8:00 a.m.
Connaigre Peninsula Community Health Centre, Harbour Breton
Monday, November 30 at 8:00 a.m. until Tuesday, December 1 at 8:00 a.m.
Wednesday, December 2 at 8:00 a.m. until Thursday, December 3 at 8:00 a.m.
Dr. Y. K. Jeon Kittiwake Health Centre, New-Wes-Valley
Monday, November 30 at 8:00 a.m. until Friday, December 4 at 8:00 a.m.
Green Bay Health Centre, Springdale
Friday, November 27 at 8:00 a.m. until Sunday, November 29 at 8:00 a.m.
Monday, November 30 at 8:00 p.m. until Tuesday, December 1 at 8:00 a.m.
Wednesday, December 2 at 8:00 p.m. until Thursday, December 3 at 8:00 a.m.
Lewisporte Health Centre, Lewisporte
Wednesday, December 2 at 4:30 p.m. until Friday, December 4 at 8:00 a.m.
When a virtual ER is operating: Residents can proceed to the ER as usual where they will be assessed and transferred to another hospital, if necessary. The emergency department staff will be supported by a physician who will be available virtually.
In case of emergency: Patients with a medical emergency who require an ambulance should call 911. Those who feel they have a serious or urgent medical problem should proceed to the nearest open emergency. If you are unsure if you should go to the emergency department, please call the 811 HealthLine or click here.