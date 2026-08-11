Birthdays and Anniversaries: August 11, 2026 Birthdays and Anniversaries August 11th, 2026 Related Articles August 04, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 4, 2026 Read more August 03, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 3, 2026 Read more August 02, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 2, 2026 Read more July 31, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 31, 2026 Read more July 30, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 30, 2026 Read more July 29, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 29, 2026 Read more