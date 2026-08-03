Birthdays and Anniversaries: August 3, 2026 Birthdays and Anniversaries August 3rd, 2026 Related Articles July 27, 2026 Birthdays and Anniversaries, July 27, 2026 Read more July 26, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 26, 2026 Read more July 24, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 24, 2026 Read more July 23, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 23, 2026 Read more July 22, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 22, 2026 Read more July 21, 2026 Birthdays and Anniversaries: July 21, 2026 Read more