NTV Morning Weather Checkpoint News, Weather November 18th, 2026 Related Articles November 17, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more November 06, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more November 05, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more November 04, 2026 Sunrise Animal Hospital to temporarily close due to veterinarian shortage Read more November 04, 2026 Man charged following armed robbery in downtown St. John’s Read more November 04, 2026 Gas Prices Fall More Than 10 Cents a Litre Read more