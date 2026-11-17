NTV Morning Weather Checkpoint News, Weather November 17th, 2026 Related Articles November 06, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more November 05, 2026 NTV Morning Weather Checkpoint Read more November 03, 2026 Construction safety conference to feature powerful keynote from workplace accident survivor Read more November 03, 2026 St. John’s Port Authority appoints new CEO Read more November 03, 2026 First mitral TEER heart procedure performed in Newfoundland and Labrador Read more November 03, 2026 37-year-old man facing impaired driving charges following early morning traffic stop in St. John’s Read more