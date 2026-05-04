Holyrood RCMP seizes vehicle from driver travelling 70+ km/hr over the limit

Holyrood suspended the licence of a 26-year-old driver on Thursday after he was caught travelling more than 70 km/hr over the posted speed limit.

Around 1:30 p.m. on April 30, an officer conducting enforcement on the Trans-Canada Highway observed a vehicle travelling at speeds up to 174 km/hr in a 100 km/hr zone.

A traffic stop was conducted near Soldier’s Pond and the driver — a 26-year-old man — was ticketed for excessive speeding. His driver’s licence was suspended, and his vehicle was seized and impounded.

