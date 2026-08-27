Birthdays and Anniversaries: August 27, 2026 Birthdays and Anniversaries August 27th, 2026 Related Articles August 20, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 20, 2026 Read more August 19, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 19, 2026 Read more August 18, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 18, 2026 Read more August 17, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 17, 2026 Read more August 16, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 16, 2026 Read more August 14, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 14, 2026 Read more