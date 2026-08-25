Birthdays and Anniversaries: August 25, 2026 Birthdays and Anniversaries August 25th, 2026 Related Articles August 17, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 17, 2026 Read more August 16, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 16, 2026 Read more August 14, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 14, 2026 Read more August 13, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 13, 2026 Read more August 12, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 12, 2026 Read more August 11, 2026 Birthdays and Anniversaries: August 11, 2026 Read more