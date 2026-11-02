Applications open for Newfoundland and Labrador Multiculturalism Grant Program
The province is accepting applications for the 2026 Newfoundland and Labrador Multiculturalism Grant Program.
Grants of up to $1,500 are available to non-profit organizations, Indigenous Governments and Organizations, municipalities, schools and educational institutions for initiatives that celebrate cultural diversity and foster inclusion throughout Newfoundland and Labrador. Priority will be given to projects that advance anti-racism, equity, diversity and inclusion.
For further details, including eligibility requirements and application instructions, visit the program website. Organizations must submit applications through the Labour Market Program Support System (LaMPSS) by 4:30 p.m. NST on Wednesday, December 2, 2026.
K-12 schools are required to complete a separate application form.
Virtual information sessions will be held on Friday, November 13, at 10:30 a.m. NST and Monday, November 16 at 3:30 p.m. NST. Register online.