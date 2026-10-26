Birthdays and Anniversaries, October 26, 2026 Birthdays and Anniversaries October 26th, 2026 Related Articles October 19, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 19, 2026 Read more October 18, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 18, 2026 Read more October 16, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 16, 2026 Read more October 15, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 15, 2026 Read more October 14, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 14, 2026 Read more October 13, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 13, 2026 Read more