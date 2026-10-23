Birthdays and Anniversaries, October 23, 2026 Birthdays and Anniversaries October 23rd, 2026 Related Articles October 16, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 16, 2026 Read more October 15, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 15, 2026 Read more October 14, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 14, 2026 Read more October 13, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 13, 2026 Read more October 12, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 12, 2026 Read more October 11, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 11, 2026 Read more