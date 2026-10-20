Birthdays and Anniversaries, October 20, 2026 Birthdays and Anniversaries October 20th, 2026 Related Articles October 13, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 13, 2026 Read more October 12, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 12, 2026 Read more October 11, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 11, 2026 Read more October 09, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 9, 2026 Read more October 08, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 8, 2026 Read more October 07, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 7, 2026 Read more