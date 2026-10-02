Birthdays and Anniversaries, October 2, 2026 Birthdays and Anniversaries October 2nd, 2026 Related Articles September 24, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 24, 2026 Read more September 23, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 23, 2026 Read more September 22, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 22, 2026 Read more September 21, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 21, 2026 Read more September 20, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 20, 2026 Read more September 18, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 18, 2026 Read more