Birthdays and Anniversaries, October 14, 2026 Birthdays and Anniversaries October 14th, 2026 Related Articles October 07, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 7, 2026 Read more October 06, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 6, 2026 Read more October 05, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 5, 2026 Read more October 04, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 4, 2026 Read more October 02, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 2, 2026 Read more October 01, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 1, 2026 Read more