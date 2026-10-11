Birthdays and Anniversaries, October 11, 2026 Birthdays and Anniversaries October 11th, 2026 Related Articles October 04, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 4, 2026 Read more October 02, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 2, 2026 Read more October 01, 2026 Birthdays and Anniversaries, October 1, 2026 Read more September 30, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 30, 2026 Read more September 29, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 29, 2026 Read more September 28, 2026 Birthdays and Anniversaries, September 28, 2026 Read more