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A strong low moved through the Gulf of St. Lawrence on Sunday and brought very strong winds to much of the Island while doing so. Below is a summary of some of the peak winds recorded across the Island Saturday night and Sunday.

AWCN16 CWHX 050834
WEATHER SUMMARY
FOR NEWFOUNDLAND
ISSUED BY ENVIRONMENT CANADA
AT 5:04 A.M. NST MONDAY 5 NOVEMBER 2018.

DISCUSSION.

AN INTENSE LOW PRESSURE SYSTEM DEVELOPED OFF THE EASTERN SEABOARD OF 
THE UNITED STATES AND TRACKED NORTHEAST ACROSS THE GULF OF ST. 
LAWRENCE, THEN NORTH OF NEWFOUNDLAND ON SUNDAY. THIS SYSTEM BROUGHT 
VERY STRONG WEST TO SOUTHWESTERLY WINDS TO NEWFOUNDLAND AS IT 
TRACKED NORTH OF THE ISLAND. 

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF WEATHER EVENT INFORMATION RECEIVED BY 
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA. 


SUMMARY OF PEAK WIND GUSTS IN KILOMETRES PER HOUR: 

ENGLEE: 133 
PORT AUX BASQUES: 119 
STEPHENVILLE AIRPORT: 113 
TWILLINGATE: 109 
ST. JOHN'S INT'L AIRPORT: 109 
GRATES COVE: 107 
BURGEO: 106 
BONAVISTA: 106 
DEER LAKE AIRPORT: 106 
WRECKHOUSE: 100 
CAPE RACE: 100 
DANIEL'S HARBOUR: 96 
GANDER INT'L AIRPORT: 96 
FERROLLE POINT: 96 
ST. LAWRENCE: 94 
CORNER BROOK: 89* 

*STATION STOPPED RECORDING EARLY SUNDAY MORNING AND MAY NOT HAVE 
CAPTURED HIGHEST WIND GUST.

PLEASE NOTE THAT THIS SUMMARY MAY CONTAIN PRELIMINARY OR UNOFFICIAL 
INFORMATION AND DOES NOT CONSTITUTE A COMPLETE OR FINAL REPORT.

Here are some additional peak wind gusts:

  • NTV (Logy Bay Road – St. John’s): 105 km/h
  • Quidi Vidie Lake: 103 km/h
  • Green Island – Fortune Bay: 122 km/h

 

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